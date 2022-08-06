عمرو دياب بفيلم تسجيلي عن جوائزه وإنجازاته: أنا مهما كبرت صغير

حرص النجم عمرو دياب على الاحتفال بمشواره الفني مع جمهور حفله الذي أقيم أمس بالساحل الشمالي، حيث قام بعرض فيلم تسجيلي صغير يعرض مشواره الفني والجوائز التي حصل عليها خلال مشواره، وفي الخلفية أغنيته الشهيرة “أنا مهما كبرت صغير”، كما حشد في خلفية المسرح عددا كبيرا من الشعراء والملحنين والموزعين الذين تعاونوا معه في ألبوماته الأخيرة، وقام بتقديمهم إلى الجمهور وتقديم بعض الأغاني بمشاركتهم.

عمرو دياب من حفل الأمس – الصورة من صفحته الرسمية على الفيس بوك

وصعد عمرو دياب، إلى المسرح بعد عرض الفيلم التسجيلي، على نغمات أغنيته الشهيرة “يا أنا يا لأ”، وعلق على احتشاد الجمهور قائلا: ما شاء الله ما شاء الله”، كما عبر عن سعادته لوجودهم، وشكر كل الذين ساهموا فى وجوده وسط هذا الجمهور بمدينة العلمين الجديدة.

عمرو دياب من حفل الأمس – الصورة من صفحته الرسمية على الفيس بوك

وتواجد في الغرفة المخصصة لعمرو دياب المتواجدة خلف المسرح عدد من الشعراء والملحنين والموزعين بالعالم العربي، والذين تعاونوا معه في العديد من الأعمال الغنائية أبرزهم محمد يحيى، عزيز الشافعي، توما، مدين، تامر حسين، بالإضافة إلى أندرو مدير أعمال عمرو دياب.

وقام عمرو دياب بتقديم الملحن محمد يحيى إلى الجمهور وقدم له الشكر كما طلب منه الغناء معه وقاموا بغناء أغنية “بحبك” من ألبومه الجديد.

كما قدم عمرو دياب الملحن عزيز الشافعى وقدم له التحية والشكر وبدآ الغناء سويا بعض الأغانى من ألحان عزيز الشافعي، وكان أبرزها “لسه زى ما أنتِ”.

وطلب عمرو دياب من الجمهور عدم طلب أغنية بعينها مؤكدا أنه وضع برنامجا للحفل لن يخرج عنه وقال: متقولوش غني حاجة علشان مش هغنيها النهاردة.. في مفاجآت كتيرة.

وقدم عمرو دياب عددا من أغانيه في حفله بين القديم والجديد، ومنها (ده لو اتساب، بحبه، والله لا أحبك موت، أنت الحظ، وياه، راجع، قدام مرايتها، قمرين، يتعلموا).

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