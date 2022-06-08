علامات استفهام حول فستان آمبر هيرد الأسود … لماذا ارتدته 3 مرات آخرها يوم النطق بالحكم؟ | خبر



إذا كنت من متابعي قضية آمبر هيرد وجوني ديب منذ بدايتها في عام 2016، لا شك أنك لاحظت شيء أن شيء ما قد تكرر أكثر من مرة على مدار السنين، غير الاتهامات والتسجيلات.

ظهرت آمبر هيرد الخميس الماضي، أي يوم النطق بالحكم، مرتدية فستانًا أسود اللون وحزام جلدي، وهي إطلالة ظهرت بها مرتين من قبل. كانت المرة الأولى عام 2016 حين طلقت رسميًا من جوني ديب، والمرة الثانية كانت عام 2020 حين شهدت ضده في قضية التشهير التي رفعها ضد صحيفة The Sun.

لا شك أن آمبر تعمدت تكرار هذه الإطلالة، ففي العام الماضي، نشرت صورتين لها بهذا الفستان وكتبت: “نفس الفستان والفرق 4 سنوات. أحيانًا عليك أن ترتدي نفس الشيء مرتين”.

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وصفه البعض بـ”فستان الجنازة”، وهذا لأن الممثلة ترتديه عندما تكون في فترة حداد أو على استعداد لترك الماضي خلفها.

آمبر هيرد يوم طلاقها من جوني ديب حيث اتهمته بالاعتداء المنزلي

آمبر هيرد يوم شهادتها ضد جوني ديب في قضيته ضد The Sun

ولكن بسبب خسارة هيرد في قضية التشهير وإلزامها بدفع 15 مليون دولار تعويضًا لجوني، فإن الإطلالة عرضتها لكم هائل من السخرية هذه المرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كتبت واحدة من مشجعات جوني ديب: “أحيانًا عليك أن ترتدي نفس الفستان 3 مرات، مرة حين تفسدين حياته، ومرة حين تكذبين في المحكمة، ومرة حين تخسرين أمامه”.

وكتبت أخرى: “ظنت أمبر هيرد أنها أثبتت شيء ما بارتدائها فستان الجنازة القبيح هذا. احرقي هذا الفستان”.

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