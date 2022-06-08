عشية اجتماع “هام” للمركزي الروسي.. الروبل يرتفع أمام الدولار واليورو

ارتفع سعر صرف الروبل أمام العملتين الدولار واليورو، اليوم الأربعاء، وتم تداول العملة الأمريكية دون مستوى 60 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية مايو الماضي.

وبحلول الساعة 16:01 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 1.36 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 59.72 روبل. فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 1.96 روبل إلى 63.61 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ويأتي ارتفاع العملة الروسية قبل يومين من اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي الروسي، حيث سيبحث الاجتماع يوم الجمعة المقبل السياسة النقدية للبلاد، وسط توقعات أن يقرر المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي.

ويتفق الخبراء على أن المركزي الروسي سيخفض سعر الفائدة الروسي في ظل ارتفاع الروبل، ولاسيما بعد صعود العملة الروسية اليوم، لكن الخبراء يختلفون حول نسبة الخفض، حيث يتوقع بعض الخبراء تقليصا بنسبة 2%، فيما يشير آخرون إلى 1%.

وكان المركزي الروسي قد فاجأ الأسواق في اجتماع طارئ عقده في 26 مايو الماضي، حيث قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3% دفعة واحدة إلى 11% سنويا.

المصدر: RT