عام / هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية تعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وكالة الأنباء السعودية







الرياض 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واس

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب اتفاقية تعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف التعاون في مجالات التعليم والتدريب المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ووقّع الاتفاقية من جانب هيئة تقويم العليم والتدريب المدير التنفيذي لمركز “قياس” الدكتور عبدالله بن علي القاطعي، ومن جانب هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن محمد الحيدري.

وتهدف الاتفاقية إلى مواءمة المعايير للمناهج والتدريب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير المعايير المهنية للمعلمين، وتضمين الاحتياجات التعليمية والانفعالية والجسدية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن معايير تقويم المدارس الحكومية والأهلية، إضافة إلى الإٍسهام في توفير البنى التحتية (البشرية والمادية) لتوفير ودعم تعليم وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراء ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجال تقويم التعليم والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتضمن الاتفاقية تطوير معايير الرعاية والدعم والتعليم الخاصة ببرامج التعليم المدمج والمدارس الخاصة بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون في إعداد الأدوات والمقاييس المرتبطة بالتشخيص والرعاية النفسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمين معايير مرتبطة بتعليم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة لهم ضمن تقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها وتحديد مؤشرات تعكس جودة ما يقدم لهم.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تعدُ الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما وإسهامها في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية وفق رؤية المملكة 2030.

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11:43ت م

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