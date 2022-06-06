عام / نجاح عمليتين قسطرة لشرايين القلب لمريضين بمركز القلب في القريات وكالة الأنباء السعودية



القريات 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واس

نجح بفضل الله فريق طبي بمركز القلب بالقريات، في إحراء عمليتين قسطرة لشرايين القلب التاجية لمريضين بعد تعرضهما لجلطات قلبية حادة, حيث أجرى الفريق قسطرة تشخيصية على شرايين القلب التاجية, وجرى إدخالهما على الفور إلى غرفة العمليات.

وأُجريت لهما عملية قلب مفتوح بواسطة فريق متخصص في جراحة القلب، حيث نجح الفريق الطبي في تركيب دعامات في الشرايين الرئيسة، وبدون حدوث مضاعفات، ولله الحمد.

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13:00ت م

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