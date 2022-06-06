عام / “مكافحة المخدرات” بالمنطقة الشرقية تقبض على مقيم بحوزته (1.3) كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” وكالة الأنباء السعودية



الدمام 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، بحوزته (1.3) كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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18:33ت م

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