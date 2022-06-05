عام / مقتل 16 وإصابة العشرات في حريق بمستودع حاويات في بنجلاديش وكالة الأنباء السعودية



داكا 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واس

لقي ما لا يقل عن 16 شخصًا حتفهم وأصيب أكثر من 150 في حريق هائل اندلع في مستودع حاويات بجنوب شرق بنجلاديش.

وقال مسؤول الإطفاء فاروق حسين شيكر، إن الحريق اندلع ليل السبت في المستودع الواقع في سيتاكوندا على بعد 40 كيلومترًا من مدينة تشيتاجونج الساحلية، مما أدى إلى انفجار عدة حاويات بعد انفجار ضخم في الموقع.

وأضاف أنه يشتبه في أن الحريق ربما نشب بسبب حاوية تحتوي على بيروكسيد الهيدروجين قبل أن يمتد سريعًا إلى حاويات أخرى، مؤكداً أن رجال الإطفاء ما زالوا يعملون على إخماد الحريق.

// انتهى //

09:20ت م

0019





