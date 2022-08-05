عام / مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين في حريق بمستشفى بكوريا الجنوبية وكالة الأنباء السعودية



سيئول 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واس

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 37 آخرون جراء اندلاع حريق اليوم، في مستشفى في إيتشون جنوب شرق العاصمة الكورية الجنوبية سيئول.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” أن حريقًا اندلع في مستشفى غسيل الكلي، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة مرضى وممرض واحد، وإصابة 37 آخرين بجروح بسبب استنشاق الدخان.

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