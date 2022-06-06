عام / محافظ ينبع يلتقي وفد هئية الصحفيين بمنطقة المدينة المنورة وكالة الأنباء السعودية



ينبع 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واس

التقى أمس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة وفد هيئة الصحفيين برئاسة مدير فرع هيئة الصحفيين بمنطقة المدينة المنورة ، عماد الصاعدي وذلك ضمن برامج وفعاليات المحافظات.

حيث تم استعراض دور هيئة الصحفيين بالمنطقة وما توليه من اهتمام للإعلام والإعلاميين لإقامة الدورات التدريبية وورش العمل وتكريم رواد الإعلام بالمحافظة امتناناً لما قدموه خلال مسيرتهم الإعلامية. وحصر الصحف الإلكترونية والمراكز والجهات الإعلامية بالمحافظة؛ لتوحيد الجهود الإعلامية وإبرازها والإشراف عليها من قبل فرع الهيئة للنواحي : الثقافية، التاريخية، التعليمية، الصناعية، التقنية، الرياضية، السياحية. وما تقدمه المحافظة من برامج لجودة الحياة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 مشيراً إلى دور فرع الهيئة بالمنطقة وتقديم الدعم الإعلامي لتلك الجوانب.

كما نوه الصاعدي إلى إقامة شراكات تعاون مع فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وميناء الملك فهد والمشاريع الجديدة، والغرفة التجارية وإقامة ملتقى سنوي للتعريف بالنهضة الصناعية والسياحية والجوانب المختلفة بالمحافظة.

كما التقى فريق الهيئة رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي لمناقشة سبل التعاون بين الهيئة والغرفة لخدمه المحافظة إعلاميًا .

واختتم فريق الهيئة جولته بزيارة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع د/ فهد القرشي وزيارة أبرز مرافقها الحضارية.

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06:29ت م

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