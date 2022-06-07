عام / قرابة 500 ألف عينة من الطلبة على مستوى منطقة المدينة المنورة يجرون الاختبارات في برنامج التقويم الوطني للمدارس (نافس) وكالة الأنباء السعودية



المدينة المنورة 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واس

حددت إدارة الاختبارات والقبول بإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة قرابة 500 ألف عينة من الطلبة على مستوى المنطقة لإجراء الاختبارات في برنامج التقويم الوطني للمدارس (نافس) ، ضمن برامج هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع وزارة التعليم .

ويستهدف البرنامج الذي يهدف إلى قياس المخرجات ومستوى التحصيل العلمي في المدارس على مستوى الوطن مما ينعكس على مؤشرات الأداء في برنامج تنمية القدرات البشرية بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030 ، طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة ( 20 ألف مدرسة بنين وبنات حول المملكة ) وتبلغ عينة الطلبة .

يشار إلى أن الاختبارات في برنامج التقويم الوطني للمدارس (نافس) تشمل التحصيل الدراسي في المواد الدراسية ( القراءة – الرياضيات – العلوم ) .

// انتهى //

06:38ت م

0012





