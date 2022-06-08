عام / سموُّ أميرِ منطقة الجوف يفتتحُ معرضَ مشروع “صنع في السعودية” في سكاكا وكالة الأنباء السعودية



سكاكا 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واس

دَشَّنَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا اليوم، فعالياتِ معرض “صنع في السعودية” الذي يعرضُ منتجاتِ 13 فريقاً من المشاركات في مشروع “صنع في السعودية” المقام بالتعاون بين برنامج سند محمد بن سلمان وجمعية الملك عبدالعزيز النسائية للتنمية الاجتماعية بالجوف.

وتَجَوَّلَ سُموُّهُ في أجنحة المعرض، مستمعاً لشرحٍ تعريفي عن المشروع من قبل المديرة التنفيذية للجمعية وعد المويشير، كما اطلع على المنتجات التي تنوَّعت بين خمسة مسارات للمشروع؛شملت البخورَ والعطورَ والصابونَ والسدوَ والريزونَ.

وأشادَ سموُّ أميرِ الجوف بمشروع “صنع في السعودية” الذي يهدفُ إلى نشر ثقافة الصناعات السعودية عبر تدريب حرفي لخمسة مسارات متنوعة، منوهاً بما يحظى به المشروع من دعم سخي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد – حفظه الله – عبر برنامج سند محمد بن سلمان.

يُشارُ إلى أن المشروع شهدَ تسجيلَ أكثر من 280 متدربةً،قُبِلَ منهن 100 متدربةٍ في النسخة الأولى، وانطلق المشروع بتدريب معتمد للمشاركات على مدار 45 يوماً، وفي المرحلة الثانية جرى تقسيم المتدربات إلى 13 فريقاً، وتسليم مواد خاصة بالإنتاج لتنطلق مرحلة التصنيع والتغليف التي امتدت إلى 45 يوماً، أنتجت فيها المتدربات أكثر من 400 منتجٍ في مسارات المشروع المختلفة.

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22:41ت م

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