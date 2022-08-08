عام / زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب بالقرب من جزر الكوريل الروسية وكالة الأنباء السعودية



يوجنو ساخالينسك 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6درجات على مقياس ريختر اليوم، بالقرب جزيرة شيكوتان التابعة لجزر الكوريل الروسية.

وأعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 117 كيلومترًا إلى الشرق من بلدة مالوكوريلسكويه على جزيرة شيكوتان وعلى عمق 25 كيلومترا” .

مشيرةً إلى أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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