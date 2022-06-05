عام / “جيل الإعلام” .. مبادرة إعلامية بين وكالة المسجد النبوي وتعليم المدينة وكالة الأنباء السعودية

المدينة المنورة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسأطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اليوم، ممثلة في الوكالة المساعدة للاتصال والشؤون الإعلامية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، مبادرتها الإعلامية “جيل الإعلام” لعدد من الطلاب.وتهدف المبادرة التي تستمر 3 أيام إلى تنمية مهارات الطلاب في مختلف الفنون الإعلامية، وصناعة جيل إعلامي واعٍ يسهم في إبراز رسالة الحرمين الشريفين للعالم، والعمل على تنمية مواهبهم وإكسابهم المهارات الإعلامية اللازمة في الفنون الإعلامية.وأوضح الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية الدكتور سعد الأسمري أن الوكالة تحرص من خلال منظومتها الإعلامية على تنفيذ مثل هذه المبادرات لتنمية جيل مثقف مواكب للتطور الإعلامي، مبينًا أن المبادرة تشتمل على عدد من البرامج النظرية والتطبيقية في مفهوم الإعلام وضوابطه ومهارات التحرير الصحفي، بالإضافة للتصوير الفوتوغرافي وتحرير الفيديو والإخراج، مع استعراض للخبرات الإعلامية لعدد من الإعلاميين المتميزين في المجال الإعلامي.//انتهى//19:57ت م0184