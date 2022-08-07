عام / جامعة نايف العربية تنظم في رومانيا حلقة علمية عن أساليب حماية المنشآت الهامة وكالة الأنباء السعودية

الرياض 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واستنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع الحرس الجمهوري الروماني على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس 2022م، حلقة علمية عن “طرق وأساليب حماية المنشآت الهامة” .وتستهدف الحلقة العلمية التي تُعقد في العاصمة الرومانية بوخارست، وزارات الداخلية بالدول العربية والجهات ذات العلاقة، لتعريف المشاركين بأنواع وإجراءات الأمن الخاصة بكل منشأة ودور التخطيط في عملية التأمين وأنوع خطط التأمين المتعبة دوليًا، إضافة إلى آليات التنبؤ بالمخاطر الأمنية وتقييمها وكيفية التعامل معها، والحد من تأثيراتها على المنشأة، والاطلاع على الوسائل التكنولوجية المستحدثة لتأمين المنشأة، تبعاً لأهميتها وطبيعة عملها ومدى حساسيتها، كذلك دور غرف العمليات والتحكم في إدارة أمن المنشأة ومستويات ودوائر الأمن والحماية لها.وتتضمن عددًا من المحاور من بينها: إستراتيجية خطة تأمين المنشأة، ودراسة بيئة المنشأة العامة والخاصة لتحديد المخاطر المحتملة، وكيفية السيطرة عليها، والمعايير الدولية لخطة أمن المنشأة، والتنبؤ بالأزمات والإدارة المستقبلية لها، وإجراءات ربط خطط الأمن بالأزمات الأمنية المتوقع حدوثها، كذلك وسائل الأمن التكنولوجية لمستويات الحماية ودوائر الأمن للمنشأة، وتبادل الخبرات والتجارب في الأساليب المستخدمة لحماية المنشآت واستخلاص الدروس المستفادة.وتأتي الحلقة العلمية في إطار سعي الجامعة إلى تعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية العاملة في المجالات الأمنية ومنها الجهات ذات العلاقة في جمهورية رومانيا للاستفادة من الخبرات الرومانية ونقلها للدول العربية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم علمي مع رئاسة الحرس الجمهوري الروماني، نفذ في إطارها العديد من الأنشطة العلمية المشتركة في مجالات حماية كبار الشخصيات، ومكافحة الإرهاب والتدخل السريع.// انتهى //15:35ت م0102