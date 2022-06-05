عام / بدء فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول بمصر وكالة الأنباء السعودية







القاهرة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واس

بدأت في القاهرة اليوم فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول (صحة أفريقيا Africa Health ExCon) ، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 350 شركة عالمية تعمل في مختلف خدمات القطاع الطبي من أكثر من 102 دولة.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار في كلمته الافتتاحية، إن هناك تحديات كثيرة تواجه قارة أفريقيا، ومن أبرزها الزيادة السكانية والفقر والتعليم والصراعات وعدم الاستقرار السياسي، لافتًا الانتباه إلى أن هذه التحديات تؤثر على الخدمات الصحية لكل المواطنين على مستوى القارة الأفريقية.

من جهته، نوّه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في كلمة مماثلة شارك بها عبر الاتصال المرئي بالجهود المبذولة لعلاج الالتهاب الكبد الوبائي (سي) و (بي) في أفريقيا وخفض معدلاته، وإحراز تقدم في خفض سرطانات الكبد والتليف الكبدي، لافتًا الانتباه إلى أنه لا تزال العديد من البلدان والأقاليم ليس لديها إمكانية الوصول إلى هذا العلاج.

بدوره، أكد رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي بهاء زيدان في كلمته أهمية المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول لتبادل الخبرات فيما بين الدول الأفريقية، والتنسيق مع الشركات العالمية للمساعدة في وضع حلول للمشاكل الصحية على مستوى القارة الأفريقية.

ويناقش المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول على مدى ثلاثة أيام العديد من الموضوعات المهمة في القطاع الطبي، أبرزها سُبل تطوير الخدمات الطبية والرعاية الصحية، وإمكانيات توجيه المزيد من الاستثمارات لتنمية القطاع الصحي.

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13:59ت م

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