عام / بدء الدورة العربية الأولى لمقاومة التطرف العنيف في تونس وكالة الأنباء السعودية



تونس 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واس

بدأت بمدينة بالحمامات التونسية أمس، فعاليات الدورة العربية الأولى لمقاومة التطرف العنيف ، بمشاركة وفود عربية وأجنبية وعدد من المؤسسات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية.

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز معارف المشاركين والمشاركات المتعلقة بأدبيات التوقي ومكافحة التطرف العنيف وآليات الحد منه من خلال تبادل الخبرات العربية في المجال عبر مبادرات تعزيز الصمود المجتمعي، وفهم أهمية المشاركة المدنية الفعلية في بناء مجتمعات متماسكة وصامدة على المستوى المحلي والإقليمي.

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