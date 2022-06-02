عام / “السعودية للكهرباء” توقع مذكرة تفاهم مع “جامعة الفيصل” في مجالات البحث العلمي والتحوّل الرقمي وكالة الأنباء السعودية



الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واس

وقعت الشركة السعودية للكهرباء مذكرة تفاهم مع جامعة الفيصل بمقر الجامعة بالرياض في مجالات البحث العلمي والابتكار في مجالات الكهرباء والتحوّل الرقمي؛ للإسهام في تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للشركة، ودعماً لمسيرة التحول نحو اقتصاد معرفي تماشياً مع “رؤية المملكة 2030”.

ومثَّل الشركة السعودية للكهرباء في توقيع المذكرة نائب رئيس أول لنشاط تقنية المعلومات والتحول الرقمي وكبير المهندسين بالإنابة المهندس خالد بن سالم الغامدي, ومن جانب الجامعة نائب الرئيس للبحث والابتكار والدراسات العليا الدكتور يوسف اليوسف.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون البحثي في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات، ورعاية الكراسي البحثية، وإتاحة فرص التدريب الصيفي والتعاوني واستقطاب المواهب للعمل في الشركة، وتتطلع الشركة إلى الاستفادة من البرامج البحثية والخبرات الأكاديمية المتاحة لدى الجامعة للإسهام في تنمية وتطوير القدرات البشرية في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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11:43ت م

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