عام / الرئيس الأمريكي يتخذ إجراءات تنفيذية لتوليد الطاقة النظيفة وكالة الأنباء السعودية







واشنطن 7 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 6 يونيو 2022 م واس

اتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراءات تنفيذية لتحفيز التصنيع المحلي للمكونات اللازمة توليد الطاقة النظيفة بهدف تقليل الاعتماد على النفط والاستيراد والحفاظ على البيئة.

وأوضح البيت الأبيض في – بيان اليوم – أن الإجراءات التاريخية التي اتخذها الرئيس بايدن تشمل اللجوء إلى قانون الإنتاج الدفاعي الذي يأذن بتحويل خطوط إنتاج وزارة الدفاع لتصنيع منتجات وفقاً للمصلحة الوطنية لخفض تكاليف الطاقة وتقوية شبكة الطاقة وخلق الوظائف.

وأكد البيان أن التصريح باستخدام قانون الإنتاج الدفاعي من شأنه تسريع الإنتاج المحلي لتقنيات الطاقة النظيفة بما في ذلك أجزاء الألواح الشمسية.

وأضاف أن إجراءات الرئيس الأمريكي تشمل “وضع القوة الكاملة للمشتريات الفيدرالية في العمل على تحفيز قدرة تصنيع الطاقة الشمسية المحلية الإضافية من خلال توجيه تطوير اتفاقيات التوريد الرئيسة”.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات تهدف إلى “الارتقاء بالتصنيع المحلي الأمريكي في غضون عامين لضمان الإمداد الموثوق به للمكونات التي يحتاجها القائمون على نشر الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة لإنشاء مشروعات طاقة نظيفة وشبكة كهربائية للقرن الحادي والعشرين مع تعزيز نزاهة القوانين والعمليات التجارية “.

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23:58ت م

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