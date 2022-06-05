عام / الدكتور الحجرف يعرب عن شجبه ورفضه لتصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي بحق الرسول صلى الله عليه وسلم وكالة الأنباء السعودية

الرياض 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، عن شجبه ورفضه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي بحق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.وأكد معاليه رفضه القاطع بالمساس بالأنبياء والرسل والشخصيات والرموز الدينية كافة، مشدداً على الموقف الرافض للاستفزاز أو استهداف المعتقدات والأديان أو التقليل من شأنها.// انتهى //23:43ت م0214