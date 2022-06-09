عام / أمين مجمع الفقه الإسلامي يستقبل المندوب الدائم الإندونيسي لدى منظمة التعاون الإسلامي وكالة الأنباء السعودية



جدة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، بمقر المجمع في مدينة جدة أمس، المندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي والقنصل العام لجمهورية إندونيسيا بالمملكة السفير إيكو هرتونو.

وأكد السفير إيكو هرتونو، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والتواصل والشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها الفرعية وخاصة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، متطلّعاً إلى تفعيل دور بلاده داخل مجلس المجمّع من خلال ترشيح عضو جديد ممثل للجمهورية، مؤكداً استعداد جمهورية إندونيسيا مشاركة بعض علمائها في وفد علماء الأمة الذين سيزورون كابل خلال الأيام القادمة بقيادة مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

من جانبه نوّه معالي أمين مجمع الفقه الإسلامي بحرص جمهورية إندونيسيا على تعزيز علاقات التعاون والتواصل والشراكة مع المجمع على جميع الأصعدة.

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