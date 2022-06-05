عام / أمانة الجوف تطلق خدمة حجز موعد إلكتروني عبر منصة “بلدي” وكالة الأنباء السعودية



سكاكا 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واس

أطلقت أمانة منطقة الجوف خدمة حجز موعد إلكتروني عبر منصة “بلدي” الرقمية، يمكن للمستفيد من خلالها حجز موعد إلكتروني لمراجعة الأمانة أو البلديات التابعة لها لإنهاء مختلف المعاملات البلدية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر الحموان أن الخدمة تأتي ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأمانة للمستفيدين، في إطار برنامج التحول الرقمي في القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، واختصار الوقت والجهد وتسريع المعاملات والتسهيل على المستفيدين, مضيفاً أنه بإمكان المستفيد من إنهاء المعاملة دون مراجعة الأمانة أو البلدية حضوريا .

وأبان الحموان أنه في حال تطلب حضور مقدم الطلب يتم تأكيد الموعد المحدد، حيث يشترط للحضور وجود موعد مؤكد مسبق.

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23:20ت م

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