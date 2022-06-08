عاجل.. يوفنتوس يستعد لخطف صفقة برشلونة الذهبية

يسعي مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، في حسم التعاقد مع الأرجنتيني أنخل دي ماريا خلال فترة الإنتقالات الصيفية، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وبحسب صحيفة:” لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية”:” ترغب إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، في سرعة التعاقد مع الأرجنتيني أنخل دي ماريا خلال الميركاتو الصيفي”.

وتابع:” النادي الإيطالي مستعد لدفع اي ثمن من أجل الحصول على دي ماريا بعد رحيل باولو ديبالا، بعد نهاية عقده مع الفريق”.

وأختتم:” سوف تقوم إدارة يوفنتوس الإيطالي بتحسين العرض المقدم إلى أنخل دي ماريا من حيث الراتب والمكافأت من أجل حسم التعاقد معه”.

