عاجل.. نتيجة الثانوية العامة 2022 رابط سريع مباشر الآن

رابط سريع هنا.. نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الوزارة

أصبحت نتيجة الثانوية العامة 2022 متصدر محركات البحث علي جوجل بسبب القلق والتوتر النفسي الذي كان يعيش فيه الطلاب وأولياء الأمور.

لهذا تحاول “الفجر” تقدم النتيجة علي البوابة من خلال أسرع رابط في مصر.

نتيجة الثانوية العامة 2022



وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2022 جميع تفاصيلها وإحصاءاتها، بالإضافة إلى إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2022.

جاء إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بعد اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، النتيجة مساء يوم الجمعة.

وأعلن أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شوف تقوم بإعلان أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 في تمام الساعة ل 10 يوم السبت الموافق 6 اغسطس 2022، وسوف يتم إعلان النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت الوزارة أن نتيجة الثانوية العامة 2022 سترفع على الموقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اضغط هنا.

عندما تدخل على الرابط يتم فتح الصفحة الرسمية للنتيجة قوم بكتابة أسمك ورقم جلوسك.

إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022

صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح في الثانوية هذا العام 75.04 عكس العام الماضي 2020 /2021 كانت 74.04.

ونسبة نجاح الشعبة العلمية علوم هي 78.32%، والشعبة العلمية رياضة هي 81.10%، والشعبة الأدبية هي 68.38%.

في حين أن بلغ عدد أوائل الجمهورية في الثانوية العامة 2022، بشعبة العلمي علوم 14 طالب وطالبة، وشعبة العلمي رياضة 9 طلاب، وشعبة الأدبي 11 طالب وطالبة.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. وزير التعليم يهنئ أوائل الجمهورية



وقام الدكتور طارق شوقي بالاتصال هاتفيًا بأوائل الثانوية العامة 2022 لتقديم التهاني إليهم وتم تحدد موعد لتكريمهم.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من موقع الفجر

كما تقدم بوابة الفجر الخطوات من أجل الحصول نتيجة الثانوية العامة 2022.

من أجل الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 يجب الدخول على الرابط التالي.

نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الفجر

اضغط هنا

ثم أدخل أسمك بعد ذلك رقم الجلوس وفي النهاية البريد الالكتروني.

وفي النهاية تظهر اليك نتيجة الثانوية العامة 2022.