عاجل.. نتيجة الثانوية العامة 2022.. رابط الدرجات الآن عبر موقع الفجر

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتمادها لنتيجة الثانوية العامة 2022، حيث سيتم طرح النتيجة على المواقع الإلكترونية اليوم السبت.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022



طارق شوقي يحسم الجدل بشأن موعد النتيجة

وحسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، مؤكدا أنه تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022.

مؤتمر نتيجة الثانوية العامة

وقرر وزير التربية والتعليم أن يكون موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2022 الخاص بإعلان تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السبت الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على “فيس بوك”.

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

ويمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 باستخدام رقم الجلوس، عقب إعلانها من وزارة التربية والتعليم عبر بوابة الثانوية العامة.

وتتضمن نتيجة الثانوية العامة 2022 عند الظهور، درجات كل مادة، في حالة كان الطالب ناجحًا أم راسبًا أم سيدخل امتحانات الدور الثاني، كذلك يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه في الثانوية العامة 2022 بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

النتيجة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم

وخصصت وزارة التربية والتعليم بوابة إلكترونية لعرض درجات الطلاب بنتيجة الثانوية العامة 2022 في كافة المواد الدراسية من خلال بوابة الثانوية العامة، من خلال عدد من الخطوات أيضا وهي:

1- الدخول إلى بوابة الثانوية العامة.

2- إضغط على أيقونة الاطلاع على النتيجة.

3- اكتب الأسم ورقم الجلوس.

4- اكتب الشعبة في الخانات المخصصة لها.

5- إضغط على إظهار النتيجة.

6- في خلال دقائق ستعرض الشاشة نتيجة الثانوية العامة 2022.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الآن تسجيل بياناتهم على بوابة الفجر للحصول على درجاتهم فور رفع النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع الفجر

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