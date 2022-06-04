عاجل.. قرار قوي من الأهلي للرد على الفيفا بشأن تغريمه بسبب رمضان صبحي

استقرت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على قرار هام وجديد بشأن قضية نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، مع رمضان صبحي نجم الفريق السابق، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأعلنت إدارة النادي الأهلي، قرارها بفرض الاستئناف ضد الحكم الصادر من الفيفا، بتغريم القلعة الحمراء مبلغ مالي كبير وقدره 300 ألف جنيه استرليني، يدفعها إلى نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

ويأمل مسئولو النادي الأهلي، في قبول الاستئناف الصادر على قرار الفيفا بتغريم النادي هذا المبلغ، وذلك رغبة في إلغائه أو تقليل المبلغ.

ويود نادي هيدرسفيلد الحصول على حقوقه الكاملة بشأن عقده من إعارة رمضان صبحي للنادي الأهلي، بعدما احتسبت بطولتي دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري الممتاز في موسم 2020 الماضي.

والجدير بالذكر أن رمضان صبحي، قد انتقل إلى نادي بيراميدز بشكل نهائي في عام 2020، بعدما رحل عن هيدرسفيلد الإنجليزي.

