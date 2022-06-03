عاجل.. تعرف على معلق مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023

معلق مباراة مصر وغينيا، كشفت شبكة قنوات “بي إن سبورتس” عن معلق مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، في أول مباراة دولية يخوضها الفراعنة بعد الخروج من تصفيات مونديال قطر 2022 على يد السنغال في المباراة الفاصلة.

موعد مباراة مصر وغينيا

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره غينيا يوم الأحد المقبل على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

معلق مباراة مصر وغينيا

وتعد مباراة مصر وغينيا هي أولى مباريات إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفراعنة بعد توليه المهمة خلفًا لكارلوس كيروش، ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم، بجانب كل من مالاوي وغينيا وإثيوبيا.

من هو معلق مباراة مصر وغينيا؟

أسندت شبكة قنوات “بي إن سبورتس” مهمة التعليق على مباراة مصر وغينيا إلى المعلق الرياضي علي محمد علي، وتُذاع مباراة مصر وغينيا مساء الأحد المقبل عبر قناة beIN Sports 3 hd.