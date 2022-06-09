عاجل.. «الغذاء والدواء» تحذر من استخدام أشهر لعبة أطفال بالمملكة

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج ألعاب عبارة عن مكياج للأطفال؛ بسبب احتوائه على نسبة عالية من مادة “الأنتيمون” تجاوزت الحد المسموح به بوصفها شوائب في لائحة متطلبات السلامة لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943، وعدم إدراج المنتج في نظام إدراج منتجات التجميل الإلكتروني “eCosma”.

وأوضحت أنها حللت عينات من منتجات التجميل المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج “Charming Toys Make-up set total beauty compact” على نسبة عالية من مادة الأنتيمون، كما أن المنتج لا يحمل رقم تشغيل أو تاريخ صلاحية أو اسمًا للمصنع، مشيرة إلى أن التعرض لتركيز عالٍ من مادة “الأنتيمون” لمدد طويلة قد يتسبب في أضرار، منها تهيج وتحسس العين والمنطقة المحيطة بها، وتهيج الرئتين.

ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعلن عنه، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.