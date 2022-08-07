ظافر العابدين يشارك في أحدث كليبات زوجته جوان فاريل (صور وفيديو) | خبر



شارك الفنان التونسي ظافر العابدين في أحدث كليبات زوجته، المغنية والممثلة البريطانية جوان فاريل، والذي يحمل عنوان Fire وطرحته قبل ثلاثة أيام.

وظهر ظافر العابدين في عدة لقطات من الكليب الراقص، وجمعته بزوجته لقطات في نهاية الكليب.

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ظافر العابدين في كليب زوجته جوان فاريل

ظافر العابدين في كليب زوجته جوان فاريل

وكانت جوان فاريل قد رافقت زوجها ظافر العابدين خلال العرض الأول لفيلمه “غدوة” في تونس قبل أشهر، وشهد العرض أيضا أول ظهور إعلامي لابنتهما ياسمين.

ظافر العابدين في كليب زوجته جوان فاريل

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وشارك ظافر العابدين مؤخرا في بطولة فيلم “العنكبوت”، إلى جانب أحمد السقا، منى زكي، محمد ممدوح، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب، والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج أحمد جلال.

ظافر العابدين في كليب زوجته جوان فاريل

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