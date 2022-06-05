طليقة معتصم النهار تثير الجدل بصورة.. هل عادا لعضهما البعض وما علاقة ابنتهما؟

أثارت لين برنجكجي طليقة النجم السوري معتصم النهار الجدل عبر السوشال ميديا من خلال صورة نشرتها عبر “ستوري” حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

وظهرت في الصورة يد لين ويد ابنتها ساندي ويد ثالثة لرجل على الأرجح هي يد معتصم بحسب ما تداول الكثير من رواد السوشال ميديا.

بدوره معتصم لم يقم بنشر أي صورة عبر ستوري حسابه على انستغرام.

الصورة التي نشرتها لين برنجكجي على ستوري حسابها على انستغرام

السوار يرجح أنه معتصم

وبالنظر الى السوار الذي ظهر على اليد الثالثة نلاحظ أنه نفس السوار الذي يرتديه معتصم بشكل دائم تقريباً في العديد من الصور التي يقوم بنشرها.

لا معلومات عن عودتهما لبعضهما البعض

الصورة المتداولة رجحت عودة معتصم وزوجته لبعضهما البعض ولكن لم يفصح الطرفان عن أي معلومات رسمية حول ذلك في حين قال متابعون آخرون أنه من الممكن أن يكون اجتماعهما من أجل ابنتهما وخصوصاً ان علاقتهما جيدة ولم يخرجا بأي تصريحات جارحة تجاه بعضهما البعض.

معتصم النهار – الصورة من حسابه على انستغرام

الانفصال صدم الجمهور

وكان خبر انفصال النجم السوري معتصم النهار عن زوجته قد صدم الجمهور في حين التزم الطرفان الصمت حول ذلك.

وأكد معتصم في حديث سابق لبرنامج ” هلا بك” أن أجواء الشهرة التي يعيشها أي فنان بالكاد تؤثر بشكل أو بآخر على استقرار منزله، قائلًا: “هنا مهمّة الزوجين، بأن يتكاتفا ويفهما بعضهما أكثر”.

وتابع الممثل السوري في حديثه بالبرنامج قائلًا: “تعبت كثيرًا في فترة الزواج بالعام 2015، ولكني لم استطع الموازنة بشكل صحيح، وألقي اللوم على نفسي كل لحظة، لكني حاولت جاهدًا أن أوازن بين العائلة والعمل”.

وعلق النهار على قرار الانفصال قائلًا: «ما عندي شك بالقرار الذي أخذته ولكن لم أكن أفضّله”، فالفنان بعض المرات يدفع ضريبة الشهرة غاليًا، وقرار الانفصال من ضرائب الشهرة التي دفعتها».

وأردف معتصم النهار في حديثه: وصلنا لمكان متعب لي ولها، فاتخذنا القرار وقتها، لقد حاولت التوفيق بين العمل وحياتي الشخصية.

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