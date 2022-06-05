طلاب السادس الابتدائي لن يسافروا دون لقاح كورونا

في الوقت الذي تستعد فيه العديد من الأسر للسفر للخارج أو الداخل خلال الإجازة الصيفية تظهر أهمية الحصول على لقاح كورونا بالنسبة للأبناء فوق الـ12 عامًا.

من جانبه قال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض سابقاً، علي صالح العثيم، :” تنويه لمن لديه مخططات للسفر بالصيف ولديه أبناء/بنات بسادس ابتدائي ، غالباً إنهم أتمّوا 12 سنة بالهجري ؛ وعليه فلن يتمكنوا من السفر داخل أو خارج المملكة ما لم يكونوا ملقحين بجرعتين ضدّ فيروس كورونا. وأكد أن التطعيم مُتطلب أساسي لركوب الطائرة!

اشتراطات السفر للخارج

وكانت المديرية العامة للجوازات، أعادت التذكير باشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة والتي من بينها أن تكون المدة المتبقية لانتهاء صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر للدول العربية، وأكثر من 6 لغيرها. وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الشروط تتضمن أن تكون المدة المتبقية في صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أن الهوية الوطنية في أبشر أو توكلنا لا تغني عن إحضار أصل البطاقة.

سجل الأسرة ليس وثيقة للسفر

كما أشارت إلى أن سجل الأسرة، هو وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها إلى السفر لدول مجلس التعاون الخليجي. كما شددت على الاشتراطات الصحية، والمتمثلة في: تلقي ثلاث جرعات من لقاح كورونا، وفي حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية يستثنى منها الفئات المستثناة وفق ما يظهره تطبيق توكلنا. وفيما يتعلق بالفئة العمرية من 16:12 عاماً، يشترط الحصول على جرعتي اللقاح قبل السفر، ومن أهم أقل من 12 عاماً يشترط وجود بوليصة تأمين ضد كوفيد19.