طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة على جازان والسماء غائمة جزئياً على تلك المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت)، على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية، فيما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.

ونوه إلى إمكانية تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ساعة وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.