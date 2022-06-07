طقس اليوم.. حرارة شديدة بالرياض والشرقية ومكة والمدينة.. وطقس مستقر في بقية المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف ومحافظات المملكة.

وتوقع التقرير طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومستقراً على بقية المناطق.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى سماء صحو إلى غائمة جزئياً على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وطقس رطب على سواحل البحر الأحمر، مع عدم استبعاد تكون الضباب خاصة على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن درجة الحرارة المتوقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة ستكون 45 درجة، و46 درجة في الرياض و48 درجة في الدمام و37 درجة في جدة.