طرق معتمدة من الخبراء لتعزيز مناعة طفلك

أن تكوني أماً ليس بالأمر السهل، في الواقع، إنها واحدة من أصعب الوظائف. خصوصاً مهمتك في التأكد من أن أطفالك يأكلون جيدًا فهذه إحدى التحديات التي تواجهها الأمهات بشكل يومي، ولتتأكدي أن مناعة طفلك مثالية. هناك طريقة بسيطة للقيام بذلك وهي تشجيع أطفالنا على تناول المزيد من الأطعمة الكاملة بدلاً من الأطعمة المصنعة. ولكن كيف تفعلين ذلك؟ إليك بعض الأطعمة التي يجب أن تطعميها لأطفالك وكيف يمكنك خداعهم لتناولها، كما ينصحك الأطباء والاختصاصيون.

البيض

يحتوي على فيتامين أ و ب 2 (ريبوفلافين)

يعتبر البيض مصدر قوة للعناصر الغذائية التي تحافظ على صحة القلب والعضلات والجلد. ويحتوي على فيتامين أ و ب 2 (ريبوفلافين) الضروري لنمو الأطفال وتطورهم. فهو يضمن امتصاص الكالسيوم ونمو العظام من خلال فيتامين د الموجود فيه.

أفضل طريقة لإعطاء أطفالك البيض

يمكن تناول البيض على الإفطار والغداء والعشاء. ولجعله أكثر إثارة للاهتمام، يمكنك إضافة الفلفل الحلو والفطر والخضروات الأخرى إليه. يمكنك طهي الطبق مع الزبدة والسمن. واستخدام قوالب أشكال مختلفة لطهي البيض لجعلها تبدو أكثر جاذبية للأطفال.

الخضروات الورقية

هي غنية بالألياف والمعادن والحديد والزنك

يجب تضمين الخضار الورقية الخضراء المزروعة محليًا مثل السبانخ والكزبرة، في أطباق طفلك. فهي غنية بالألياف والمعادن والحديد والزنك.

أفضل طريقة لإعطاء أطفالك الخضراوات الورقية

يمكنك تقطيع الخضار بأشكال مختلفة وتقديمها لأطفالك. كما يمكنك إعداد وجبات خفيفة صغيرة الحجم وتقديمها مع الحمص أو الجبن. واعلمي أن الأطفال يقلدون ما يرونه، لذا تأكدي من تضمين مجموعة متنوعة من الخضار الخضراء في طبقك أيضًا.

اللبن الرائب

يساعد الطفل على وقف نمو البكتيريا السيئة

غني بالبروبيوتيك وفيتامين ب 12، ويساعد الطفل على وقف نمو البكتيريا السيئة في المعدة وبالتالي يقوي المناعة.

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أفضل طريقة لإعطاء أطفالك اللبن الرائب

بدلًا من تقديم اللبن الرائب العادي، أعطي أطفالك زبادي الفواكه، وربما مع الشوفان والفريز أو البلوبيري.

الكركم

يحتوي الكركمين الموجود في الكركم على خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي الكركمين الموجود في الكركم على خصائص مضادة للالتهابات. وقد أظهرت الدراسات أن الاستهلاك اليومي للكركم مفيد في علاج الربو والحساسية والعديد من الحالات الأخرى.

أفضل طريقة لإعطاء أطفالك الكركم

يمكنك إضافة الكركم إلى الحليب، أو تضمينه في جميع أطباق طفلك، فهو لا يحتوي على طعم يغير مذاق الطعام.

الفواكه الجافة والبذور والمكسرات

غنية بالأحماض الدهنية الأساسية التي تعزز المناعة

مثل الكاجو واللوز والتين والزبيب والجوز والمشمش فهي غنية بالأحماض الدهنية الأساسية التي تعزز المناعة وتساعد على نمو الدماغ.

أفضل طريقة لإعطاء أطفالك المكسرات لأطفالك

يمكنك سحقها جوز مثلاً وإضافته إلى الحساء، أو وضع البذور الجافة مع السلطات، أو اللوز المحمص فوق الأرز.

نصائح الخبراء

لا تطعمي أطفالك الكثير من السكر

1 – لا تطعمي أطفالك الكثير من السكر لأنه يمكن أن يعيق المناعة.

2 – تجنبي الأطعمة التي تحتوي على السكر مثل الحلويات والصلصات وعصائر الفاكهة والوجبات الخفيفة المعبأة والشوكولاتة.

3 – عودي طفلك على عادات نوم جيدة والاستمرار في التعرض لأشعة الشمس فيها.

ملاحظة من «سيدتي نت»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص

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