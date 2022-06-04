طرق تنسيق المرايا الجدارية في ديكورات المنزل
10 أفكار في الديكور تتقدّمها المرايا
1 تثبيت المرآة في أي مكان مواجه للنافذة يمثّل طريقة كلاسيكيّة لزيادة كمية الإضاءة الطبيعيّة المتسلّلة إلى الغرفة. كلّما كانت المرآة أكبر، بدت المساحة أكثر اتساعًا وجاذبيّةً.
2 حضور مرآة أو مجموعة منها، على جدار مطلي بطلاء داكن اللون، يزيد الإضاءة في المكان المذكور، ويجعل الطلّة الدرامية الناتجة عن الطلاء الداكن لا تخلو من الإشراق!
3 الموزّع الذي يقود إلى غرف النوم هو مكان مظلم عمومًا. لذا، هو يبدو مثاليًّا لاستقبال المرآة.
4 أضف إلى الدور الوظيفي للمرايا، هي توزّع على جدار واحد لغرض تمييز ديكوراته، في أي مساحة.
5 المرآة غير المؤطرة لا تفسد الإطلالة “المينيماليّة” المرغوبة في الديكور الداخلي.
6 استخدام الصحون الخزفية في تزيين الحائط فكرة شائعة في الديكور؛ قد ينبثق من هذه الأخيرة، فكرة أخرى مفادها تأطير المرايا بإطارات معدة من الخزف.
7 وضع المرآة فوق المدفأة كفيل بلفت الأنظار، وخلق نقطة محورية في المساحة، علمًا أنّه كلما زاد ارتفاع المرآة أو مجموعة المرايا الموزّعة في المكان المذكور بدا السقف أكثر ارتفاعًا.
8 عند التزيين بالمرايا، هناك الكثير من العناصر التي يجب أخذها في الاعتبار، كلون الزجاج ونمط الإطار، فالمرايا عبارة عن أعمال فنية قائمة بذاتها.
9 قد لا يبدو المطبخ مكانًا شائعًا لاستقبال المرايا، لكن قد يحلّ تصميم زخرفي معدّ من المرايا في إحدى زوايا المكان لجعل إطلالته غير متوقعة.
10 قد لاتحتلّ المرآة، في غرفة المعيشة الفسيحة، مركز الاهتمام. بعبارات أخرى، قد تجد المرآة الجداريّة متوسّطة (أو صغيرة) الحجم مطرحًا لها في إحدى الزوايا، وليس على الجدار الرئيس. بذا، يسمح لعينيّ الزائر أن تحطّا على نقاط جذب عدة في ديكورات المساحة، بما في ذلك البلورة.
أثاث زجاجي في المنزل الضيّق
في المنزل الضيّق، يفيد التأثيث بأثاث زجاجي، لا سيّما الطاولات ذات الأسطح المعدّة من المرايا أو حتّى العوازل التي تفصل بين الأركان. لكن، يكفي حضور قطعة من هذا النوع من الأثاث حتّى يحافظ الأخير على تألّقه.
من جهة ثانية، يجعل لوح السرير الأمامي المصمّم من المرايا المزخرفة غرفة النوم أخّاذة الإطلالة.
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