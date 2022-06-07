طرق تخفيف سواد الحواجب ‎‎

هناك بعض التقنيات والمنتجات لتفتيح الحواجب. تعرفي على كيفية تفتيح حواجبك تدريجياً بأمان باستخدام مواد التبييض وغيرها من المنتجات البديلة.

كيفية تفتيح الحواجب الداكنة باستخدام المبيض

تفتيح لون الحواجب

التبييض منتج فعال لتفتيح الحواجب الداكنة: مبيض الحواجب هو منتج تجميل يمكنك أن تجديه في متاجر مستلزمات التجميل أو في صالون تصفيف الشعر المحلي. اتبعي هذه الخطوات لاستخدامه:

ثبتي شعرك واحتفظي به بعيداً عن وجهك أثناء تفتيح حواجبك لمنع تبييض الشعر الشارد.

اغسلي وجهك وحواجبك جيداً بمنظف للوجه أو بماء ميسيلار. من الضروري إزالة أي مكياج أو أوساخ أو زيت من جبهتك وعينيك حتى يلتصق المبيض بحواجبك.

حضري منتج التبييض الخاص بك: تتطلب العديد من منتجات تشقير الحواجب خلط المنشط بمادة التبييض. اتبعي التعليمات بعناية، ويجب أن يكون لديك عجينة متوسطة السماكة يمكنك وضعها بقطعة قطن.

قومي بعمل رقعة اختبار: ضعي القليل من خليط التبييض على فكك واتركيه لعدة ثوان. إذا تسبب التبييض في تحسس بشرتك، استخدمي مبيض الحاجب المصمم للبشرة الحساسة كبديل.

ضعي المبيض: ضعي المعجون بعناية على شعر الحاجب. عادة ما يأتي المنتج مع أداة تطبيق تشبه فرشاة الماسكرا. اعملي بعناية لتغطية حواجبك تماماً، لكن تأكدي من عدم وضع أي معجون مبيض قريباً من عينيك.

اضبطي عداد الوقت: ضعي مبيض الحاجب واتركيه على الحاجبين لمدة دقيقتين. راقبي الموقت لتجنب الإفراط في التبييض.

قومي بإزالة المبيض: استخدمي منشفة مبللة ودافئة لإزالة المُبيض عندما يحين الوقت.

بعد إزالة المُبيض، اغسلي وجهك بمنظف لطيف لإزالة أي آثار متبقية من المُبيض.

كيفية تفتيح الحواجب بدون مبيض

إذا كانت بشرتك حساسة بشكل خاص، فهناك منتجات تفتيح بديلة متاحة للتبييض:

بيروكسيد الهيدروجين: يمكن أن يكون محلول بيروكسيد الهيدروجين بنسبة 3 في المائة بديلاً مفيداً للتبييض. يمكنك الحصول بسهولة على بيروكسيد الهيدروجين من الصيدلية. ضعيه بقطعة قطن واتركيه على حواجبك لبضع دقائق قبل شطفه.

شاي البابونج: مزيج متساوٍ من شاي البابونج وعصير الليمون هو حل طبيعي لتفتيح الحواجب. اتركي الشاي منقوعاً لمدة ساعة، ثم أضيفي عصير الليمون. ضعي المحلول برفق باستخدام قطعة قطن أو فرشاة الحاجب.

صودا الخبز: اصنعي عجينة من صودا الخبز والماء وهي طريقة أخرى سهلة لتفتيح شعر الحاجب. تعطي هذه الطريقة ظلاً أفتح قليلاً.

قلم الحواجب: يمكنك استخدام قلم الحواجب بدرجة أفتح من شعر الحاجب الحالي. نظفي حواجبك بماء ميسيلار، ثم لوني كل الشعيرات بالتساوي باستخدام القلم، قومي بحركات صغيرة وخفيفة.

جل الحاجب: منتج آخر لمكياج الحواجب يمكنه تفتيح حواجبك هو جل الحاجب. يأتي جل الحواجب بألوان مختلفة، من البني الفاتح إلى البني المتوسط إلى البني الغامق، وحتى الأشقر أو الأحمر. كذلك يأتي جل الحواجب بشكل عام مع فرشاة ، لذا ضعي المنتج بالتساوي على حواجبك.

الكونسيلر: يمكنك استخدام الكونسيلر لتفتيح حاجبيك. استخدمي أداة توزيع المكياج لوضع المكياج برفق على شعر الحاجب، ثم قومي بتفتيحه تدريجياً إلى الدرجة التي تريدينها.

ملاحظة من “سيدتي نت” : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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