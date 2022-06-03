طرح تريلر النسخة الكورية من مسلسل” La Casa De Papel”

كشفت الشركة المنتجة للنسخة الكورية من مسلسل Money Heist: Korea، عن التريلر التشويقي الخاص بالعمل، والمسلسل المقتبس من المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel، حيث سيتم طرح المسلسل في 24 يونيو الجاري عبر منصة نتفليكس.

وتدور أحداث النسخة الكورية من مسلسل La Casa De Papel في المنطقة الاقتصادية الحرة بشبه الجزيرة الكورية، حيث تخطط أحد العصابات بكوريا لتنفيذ أكبر عملية سطو غير مسبوقة في تاريخ كوريا الجنوبية، وبرغم التشابه بين النسختين من حيث الهدف، ولكن أحداث النسخة الكورية تحوي الكثير من الأحداث المتسارعة والغير متوقعة.

يضم مسلسل Money Heist: Korea عددًا مميزًا من نجوم الأعمال الكورية أبرزهم، بارك هاي سو، جيون جونج، كيم جي هون، كم ين جن، جانج يون، لي جو بن، كيم سونج، والنجم الحائز على جائزة الأوسكار بارك ميونج هون.