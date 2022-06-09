طرح البوستر الرسمي لفيلم “كيرة والجن” | خبر



طرحت شركة “سينرجي فيلمز” البوستر الرسمي لفيلم “كيرة والجن” الذي يجمع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز.

ويظهر كريم عبد العزيز وأحمد عز بمفردهما على بوستر فيلم “كيرة والجن” بشخصيتي أحمد كيرة وعبد القادر الجن، ويحمل الأول بندقية بينما يضع الثاني قبضته أمام وجهه دفاعا عن نفسه.

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ويبدأ عرض فيلم “كيرة والجن” في دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي يوم 30 يونيو الجاري.

ويعتبر فيلم “كيرة والجن” من أضخم الأفلام التي تكلفت إنتاجياً في تاريخ السينما المصرية حيث تكلف نحو 104 ملايين جنيه، ومن إخراج مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري، نخبة من أبرز نجوم التمثيل مثل سيد رجب، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، ومحمد عبد العظيم، وعارفة عبد الرسول، وتامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

فيلم كيرة والجن

العمل يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال والحرية.

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