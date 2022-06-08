طارق صبري يتعرض لوعكة صحية: دعواتكم تكون حاجة بسيطة | خبر



تعرض الفنان طارق صبري لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

ونشر طارق صبري عبر حسابه على Instagram صورته من المستشفى دون أن يكشف عن أي تفاصيل تخص حالته الصحية.

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وكتب تعليقا على الصورة: الحمد لله دايما بدعي في كل وقت إن ربنا يبارك في صحتي وصحة كل الناس، لإن من غير الصحة مش هنقدر نعمل أي حاجة، وكل حاجة مش هيكون ليها معنى ولا قيمة لو مش قادرين نستمتع بوجودها.

طارق صبري يخضع لبعض الفحوصات

وتابع: دعواتكم إن شاء الله تكون حاجة بسيطة، وربنا يباركلنا في صحتنا وصحة كل اللي بنحبهم.

تعليق طارق صبري

على جانب آخر، يشارك طارق صبري في بطولة مسلسل “الشادر” مع الفنانة ياسمين صبري وأشرف عبد الباقي.

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية لأول مرة، أما طارق صبري يظهر في دور “طبيب” ابن معلم كبير في شادر السمك.

فريق عمل مسلسل الشادر

ومسلسل “الشادر” من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة ياسمين صبري وأشرف عبد الباقي، طارق صبري، محمود حافظ، طارق عبد الحليم وعزوز عادل وندى عادل. ومكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات.

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