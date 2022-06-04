ضبط 45 ألف كرتونة جبنه بها 292 طن فاسدة في كفر الشيخ

تمكنت حملة جهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ بالاشتراك مع إدارة تموين دسوق، باشراف رجب نائل رئيس جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ من تحرير محضر غش تجارى ثلاجة لحفظ المواد الغذائية.

وتمكنت الحملة من ضبط 45 ألف كرتونة جبن تحمل اسم إحدى العلامات التجارية، وزنه الكرتونة 6.5 كيلو بإجمالي مضبوطات 292.500 طن جبنة بها تغير في الخواص الطبيعية وبها انتفاخ ولا تصلح للاستخدام الآدمي وعدم وجود مستندات تدل على مصدر السلعة.

ومؤخرا، تمكنت حملات مديرية الطب البيطري، بالتعاون مع مديرية التموين والصحة، ومباحث التموين من ضبط 5 أطنان و340 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، ومنها مجهولة المصدر وسلع، خلال حملة على الأسواق بمدن وقرى المحافظة، خلال أسبوع واحد.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، إن الحملات المستمرة والتي شنتها المديريات المعنية بالتعاون مباحث التموين تمكنت من ضبط 5 أطنان و340 أسماك مملحة ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي، ومجهولة المصدر منها 3 آلاف و800 كيلو لحوم مجمدة، بأحد الثلاجات بمدينة كفر الشيخ، وتم تحرير المحاضر الازمه، والعرض على النيابة العامة.

وأضاف بشار أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وجه باستمرار الحملات على الأسواق، للحفاظ على صحة المواطنين، ومنع الاحتكار، بالتعاون بين مباحث التموين ومديرية التموين، ومديرية الصحة.