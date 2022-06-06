ضبط 16 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، 16 طن لحوم ودواجن مجمدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حمله تموينية شنتها على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والمصانع، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مباحث التموين يفيد قيام حمله تموينية مكبرة استهدفت محلات ومصانع الأغدية للتأكد من اللحوم والمجمدات المعروضة في الأسواق أسفرت الحملة عن ضبط مصنع للصناعات الغذائية عثر به على 15.1 طن مقطعات دواجن ومقطعات لحوم دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية قبل طرحها للبيع بالأسواق.

كما جرى ضبط محل لبيع مجمدات اللحوم عثر به على 1.33 طن مقطعات دواجن ومقطعات لحوم دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث يوجد بها تغير في اللون والشكل وتشكل خطرًا على الصحة العامة وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.