صور الفنانة سلمى رشيد.. إطلالات مثيرة وانتقادات واسعة



تحظى صور سلمى رشيد، الفنانة المغربية الشابة، بتفاعل واسع من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تتسم به من جرأة واختلاف.

وتحرص سلمى رشيد على مشاركة صورها التي توثق لحظات من حياتها الخاصة مع جمهورها عبر تطبيق “إنستجرام”.

صور سلمى رشيد.. إطلالة مثيرة



شاركت المغنية المغربية سلمى رشيد متابعيها، بفيديو قصير منذ أيام، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور “إنستجرام”

وظهرت سلمى بإطلالة أكثر جرأة من سابقيها، حيث ارتدت فستانا قصير باللون الأخضر، واعتمدت مكياجا بسيطا، وتعرضت بسبب هذه الإطلالة لموجة من الانتقادات من جانب المتابعين.

ولا تتوقف سلمى رشيد عن ارتداء الفستاين القصيرة، والتي تكشف عن جمالها وأنوثتها، إذ تظهر بشكل لافت ومثير على البحر خلال إجازاتها الصيفية، وتحرص على التقاط الصور بالمايوه.

النجمة المغربية سلمى رشيد تجيد الظهور أيضا في إطلالات بسيطة ومميزة في أوقات كثيرة، حيث ترتدي خلالها سروالا من الجينز الضيق وبلوزة هادئة اللون، ومجموعة من الإكسسورات البسيطة.

من هي سلمى رشيد؟



سلمى رشيد، من مواليد مدينة الدار البيضاء بالمغرب، في 13 يونيو/ حزيران 1994، كانت تدرس الاقتصاد وبسبب حبها لعالم الأضواء والشهرة غيرت دراستها لمجال الإعلام، وتوهج نجمها في برنامج اكتشاف المواهب” أراب أيدل” في نسخته الثانية على قناة إم بي سي ، وأطلق عليها الجمهور عدة ألقاب منها “السندريلا ” و”السلطانة”.

وبعد تألقها في البرنامج، حققت شهرة واسعة، وطرحت العديد من الأغاني المنفردة، التي ساهمت في انتشارها وتوهجها، كما خاضت تجربة التمثيل مرتين الأولي في فيلم ” قلبي بغاه” إنتاج 2019، والثانية في مسلسل “زهر الباتول”.