“صنم العجوة”.. ماذا قال النجوم عن أول اختبار لإيهاب جلال في منتخب مصر؟



اجتاز إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، اختباره الأول مع “الفراعنة” بصعوبة بالغة، بعد فوز قاتل على منتخب غينيا.

وفاز منتخب مصر على نظيره الغيني 1-0، الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

عانى “الفراعنة” كثيرا حتى تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، ويستعدون في الوقت الحالي لاختبار جديد أمام إثيوبيا في مالاوي، يوم الخميس المقبل.

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وتنوعت ردود أفعال نجوم الكرة المصرية على تقييم الظهور الأول لإيهاب جلال مع منتخب مصر، بينما أجمعوا على مبدأ واحد، وهو “الفوز أهم من الأداء في ضربة البداية”.

صنم العجوة

البداية كانت من ضياء السيد، المدرب العام في الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، حيث كشف عن وجود صنم عجوة يجب أن يتم تحطيمه.

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وقال السيد في هذا الصدد: “لا يهم طريقة اللعب 4-2-3-1 أم 4-3-3، لابد أن يدخل اللاعبون في إطار تقييم عمل الجهاز الفني، لأن اللاعب الذي يؤدي في مستويات عالية، لابد أن يتكيف على أي خطة طالما أن التغيير في المراكز يبدو طفيفا”.

وأضاف: “هناك صنم عجوة، يتردد اسمه دائما في الاستوديوهات التحليلية بشأن حاجة المنتخب للاعب رقم 10 (صانع الألعاب)، وللأسف اللاعبون يشعرون بالضيق عندما يغير المدرب الخطة من 4-2-3-1 إلى 4-3-3”.

وأتم: “حاول كارلوس كيروش أن يمنح قفشة الفرصة، ولكن الرسالة لقفشة وغيره من اللاعبين، يجب ألا يتقيد بمركز واحد حتى لا يجد نفسه خارج الصورة، ويكتفي بتعاطف الجماهير معه”.

من الثبات إلى الحركة

أما وائل رياض، المدرب العام السابق للمنتخب الأولمبي، فكشف عن ملاحظة أخرى، وهي حالة الهدوء المعتادة التي تخلى عنها إيهاب جلال في أولى مبارياته مع منتخب مصر.

وقال رياض: “ردود فعل إيهاب جلال تغيرت خارج الخطوط، وهو يوجه اللاعبين، في معظم الأندية التي عمل معها كان هادئا ويضع يديه في جيوبه”.

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واستدرك: “لكن في مباراة مصر وغينيا، لاحظنا حركة مستمرة من إيهاب جلال، لشعوره بأهمية الفوز، لأن ضربة البداية تمنح الثقة للاعبين والجهاز الفني سعيا لتطوير الأداء”.

ونوه وائل رياض: “محمد صلاح لا يحتاج أن يثبت شيئا لأحد، وإذا خاض مباراة غينيا وهو يعاني من إصابة سيكون قرارا خاطئا من الجهاز الفني”.

وكان إيهاب جلال قد كشف عن مشاركة محمد صلاح في مباراة غينيا وهو مصاب، قبل أن يتأكد غياب نجم ليفربول الإنجليزي عن مباراة إثيوبيا المقبلة في تصفيات أمم أفريقيا.

براءة إيهاب جلال

من جانبه، رفض أحمد حسام “ميدو”، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إلقاء أي لوم على الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، رغم اعترافه بتواضع الأداء.

وقال ميدو: “الأداء أقل من المتوسط، وهذا أمر طبيعي، لأن المدرب جديد ويعاني من ضيق الوقت وغيابات عديدة مثل محمد النني وتريزيجيه ومحمد الشناوي وأحمد حجازي”.

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وأضاف: “لابد أن نتعامل بواقعية، المنتخب بحاجة لعمل مكثف ليقنع الجماهير مجددا بالالتفاف حوله، فالحضور الجماهيري في استاد القاهرة كان قليلا للغاية، وقديما كانت أقل مباراة يحضرها 25 ألف متفرج”.

الأمر نفسه أكده الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، حيث رفض فكرة الهجوم على إيهاب جلال.

وقال شوبير: “كنت قلقا من غينيا، أداؤنا في الشوط الأول أفضل من الثاني، ولكن لن ألوم إيهاب جلال، وإلا سأكون مجنونا، فهل سنعين مدربا للمنتخب بعد كل مباراة؟”.

وتابع: “هناك سلبيات واضحة مثل اهتزاز ثقة اللاعبين، وكثرة التمريرات الخاطئة، وخسارة الاحتكاكات البدنية في الكرات المشتركة، لكن الإيجابية هو الإصرار على الفوز حتى الدقيقة 87”.

وأتم: “الفوز مهم في البداية، فما الفائدة من تقديم أداء ممتع وإهدار كم من الفرص ثم أخسر في النهاية مثلما حدث لأوكرانيا أمام ويلز؟”.