صندوق الاستثمارات العامة يقدم عرضاً لشراء حصة في “ستاربكس” الشرق الأوسط

انضم صندوق الاستثمارات العامة إلى قائمة الراغبين في شراء حصة في امتياز سلسلة مقاهي “ستاربكس” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، الذي تملكه مجموعة الشايع الكويتية.

وكانت مجموعة الشايع قد عينت العام الماضي بنك “جيه.بي مورجان” لبيع حصة أقلية في امتياز ستاربكس.

ورجح مصدران لوكالة “رويترز” أن الشركة قد تبيع حصة تصل إلى 30% من سلسلة المقاهي بما يدر ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار.

وأكدا أن صندوق الاستثمارات العامة من بين أصحاب العروض التي دخلت إلى أحدث جولة مع اقتراب عملية البيع من مراحلها الأخيرة، فيما لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من قبل الصندوق أو الشركة بشأن هذا الأمر.

يُذكر أن امتياز “ستاربكس” في المنطقة لديه مئات المقاهي في 14 دولة في الشرق الأوسط وروسيا وآسيا الوسطى. وفق “أخبار 24”.