صلاح يغيب عن مواجهة إثيوبيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، غياب نجمه محمد صلاح عن مباراة إثيوبيا، المقررة يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الإفريقية “كوت ديفوار 2023”.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، اليوم الاثنين: “فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال، إراحة محمد صلاح في مباراة إثيوبيا المقرر لها يوم 9 يونيو الجاري، عقب إجرائه لأشعة أثبتت وجود شد خفيف”.

facebook/efasocial

بينما لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة المهاجم الآخر محمود تريزيغيه في المباراة، وقال الاتحاد بهذا الصدد: “أجرى تريزيغيه أشعة اثبتت إصابته بشد في العضلات، وسيتم تحديد موقفه من اللحاق بمباراة إثيوبيا”.

كما أشار الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أن محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب “الفراعنة”، تعافى من إصابته بفيروس كورونا، وشارك في مران اليوم الاثنين.

المصدر: “facebook/efasocial”