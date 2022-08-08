صفات الزوج الذي يُحب زوجته

يرتبط الحب بشكلٍ وثيق بسعادة الزوجين واستقرار علاقتهما، وقد يراه البعض السبب الرئيسي والجوهريّ لاستمرار العلاقات ونجاحها، فهو العاطفة القويّة التي تدمج القلوب وتُحكم وثاقها، ويختلف الأزواج في طريقة تعبيرهم عن مشاعر الحب الصادقة تجاه زوجاتهم، فقد يُفصح بعض الأزواج ويعترفون بمشاعرهم بشكل صريح بعباراتٍ مختلفة، كل حسب أسلوبه وقدرته على التعبير دون تردد وفي أيّ وقت، وقد يعجز البعض عن الحديث عنها فتُترجم من خلال تصرفاتهم، وتظهر لا إرادياً مع الوقت، تقول الدكتورة آمال إبراهيم خبيرة الأسرة لسيدتي: يجب على الزوجة أن تعطي زوجها فرصة التعبير عن حبه الصادق، وتُعامله بالمقابل بالودّ وتُبادله المحبة؛ حتّى ينمو هذا الحب بينهما، ويزيد مع الوقت، ويسهل على كل منهما التعبير عنه بناءً على معرفته بشريكه.

*تصرفات الزوج الذي يُحب زوجته

تصرفات الزوج الذي يُحب زوجته

لمعرفة ما إذا كان زوجك يُحبك حقاً عليك أن تلتفتي إلى التصرفات التي يقوم بها؛ لأنه غالباً ما يرى أنّ أفعاله هي الطريقة الأنسب للتعبير عن حبه وتقديره لك .

• يُظهر الرغبة في قضاء الوقت معك:

عندما يُظهر زوجك الحماس بخصوص قضاء موعدٍ رومانسي معك كالذهاب وحدكما لتناول العشاء في أحد المطاعم أو قضاء وقت فراغه في الحديث معك وشرب كوبٍ من الشاي فهو يُظهر اهتمامه بك، وقضاء الوقت مع الزوجة هي إحدى الطرق التي تُظهر حب الزوج لزوجته وخاصة في العلاقات الزوجية التي مرت سنوات عليها.

• يعمل على تحسين حياتك:

يمكن أن يظهر حب الزوج من خلال محاولته للعمل على تحسين حياتكِ ومُساعدتكِ فيما تمرين فيه، فعلى سبيل المثال عندما تُعانين من مشاكل مالية أو مشاكل في العمل أو زيادة الوزن أو أي نوع من المشاكل سوف يقوم الزوج المحب بدعمكِ ومحاولة مساعدتكِ لإيجاد الحلول أو العمل على الوصول إليها بدلاً من توجيه الإهانات والسخرية منك.

• يُدرجكِ في خططه المستقبلية:

يمتلك الجميع خططاً لمستقبلهم وأهدافاً يعملون على تحقيقها لتحسين مستواهم المعيشي والوصول للنجاح، ولكن الزوج المحب سوف يراكِ دوماً بقربه في المستقبل، ولهذا سوف يكون لكِ دور مهم في مستقبله، وسيأخذ سعادتكِ وراحتكِ بحسبانه عند اتخاذ القرارات التي ستؤثر على المستقبل.

• يمتنع عن الأفعال التي ستوقعكِ في الشك:

يُحاول الزوج المحب لزوجته أن يتلافى إيقاعها في عذاب الشك فيه فيكون صريحاً وواضحاً معها، فتكون الزوجة على دراية عامة بمكان وجوده وبما يقوم به. هذا لا يعني بالطبع انعدام الخصوصية ومساحته الفردية، ولكنه يعني ابتعاد الزوج عن الأفعال التي قد تبدو مريبةً للزوجة والتي تجعلها تشعر بأنّ شيئاً ما يحدث في الخفاء.

• يطلب النصيحة منكِ:

عندما يناقش الزوج مشاكله ومخاوفه مع الزوجة، فهذا يعني أنّه يثق بها ويهتم بمشاركتها في حياته ويرغب في معرفة آرائها بخصوص الأمور التي تمر معه في حياته، بالطبع يجب أن يترافق الأمر بتقبل النصائح وتفهم الرأي دون السخرية منها.

• يُظهر الشوق إليك

عندما يُحب الزوج زوجته فهو سيشعر بالنقص عندما تغيب، فيقوم بالاتصال أو إرسال الرسائل عندما يذهب في رحلة عمل أو عندما تُسافر الزوجة مثلاً لزيارة عائلتها، في هذه المكالمات سوف يُخبرك بأمور كالأحداث التي مرت معه في يومه والمواقف الروتينية التي حصلت في المنزل، وقد يشتري بعض الهدايا والتذكارات عندما يذهب للقائها وعند عودتها إلى المنزل.

• يعتذر لزوجته عندما يُخطئ:

من الطبيعي أن تحدث بعض المشاكل بين أي زوجين ويمكن أن يقول أحد الزوجين أو يفعل ما يُحزن الشريك، ستعلمين أنه يُحبكِ عندما يعود إليكِ معتذراً إن فعل ما يؤذيكِ وعندما يغفر لكِ زلاتك ويتسامح مع أخطائكِ. محبة الزوج لزوجته ستمنعه دوماً من ترك كبريائه وغروره يؤذيها وسيصعب عليه أن يتركها حزينة.

• يُظهر لكِ الاحترام:

للاحترام أهمية كبيرة في العلاقة بين الزوجين وهو عنصر مهم لإظهار محبة الزوج لزوجته، توجد طرقٌ مختلفة يمكن للزوج أن يُظهر فيها احترامه للزوجة كأنه يسمح لها بأن تستلم القيادة في النواحي التي تتفوق فيها عليه، وأن يُعاملها بشكل لائق أمام الآخرين وأن يتجنب الإشارة لأي من عيوبها أمام الآخرين.

• يُقدم بعض التنازلات:

قد لا تتفق الأساليب دوماً بين الزوجين وقد تظهر بعض الخلافات، وهنا قد يُظهر الزوج حبه لزوجته عبر الامتناع عن الإصرار على رأيه وإظهار استعداده لتقديم بعض التنازلات للوصول إلى تسوية تُرضيه وتُرضي زوجته في ذات الوقت. تخلي الزوج عن القيام ببعض الأشياء على طريقته واستعداده لتغيير أساليبه من أجل إسعادك يمكن أن يكون دليلاً قوياً على حبه لك.

• يُدافع عنكِ:

يحرص الزوج المحب دوماً على الوقوف بجانب زوجته مهما كانت الظروف، وعندما تكون الزوجة هي المخطئة يحرص على انتقاد أخطائها بينهما بدلاً من انتقادها أمام الجميع.

*صفات الزوج الذي يُحب زوجته

صفات الزوج الذي يُحب زوجته

هناك بعض الصفات التي يمكن أن يتميز بها الرجل الذي يكنّ مشاعر الحب لزوجته:

• اللطف:

يعني اللطف هنا بشكل أساسي تحكم الزوج بنفسه وكبح غضبه عندما لا تسير الأمور على ما يرام وعند نشوب الخلافات مع الزوجة، فالزوج المحب يحرص دوماً على الرد بشكل مناسب وكبح غضبه وعدم استخدام القوة وإيذاء الزوجة.

• القدرة في التركيز على الإيجابيات:

ضمن تقلبات العلاقات الزوجية ستجدين أن الزوج المحب يُحاول أن يصب تركيزه على الجوانب الإيجابية في العلاقة وفي شخصية الزوجة، ويعمل على إبقاء المشاعر الإيجابية حيةً بينه وبين زوجته.

• النضج العاطفي:

النضج العاطفي سمة أساسية للزوج الجيد والمحب، فعليه أن يكون ناضجاً كي يتمكن من التعامل مع خيبات الأمل والصراعات الحياتية ويتمكن من تحقيق التوازن في العلاقة.

• عدم خيانة الثقة:

من يُحب زوجته لا يقوم بأي تصرفات تجعل الزوجة تفقد الثقة فيه، هذا يتضمن مجموعةً من التصرفات مثل: الصدق والصراحة مع الزوجة.

• القدرة على تقدير أفعال الزوجة:

تقدير إيجابيات الزوجة وامتداح أفعالها الجيدة أداةٌ مهمة لاستمرارية العلاقة، هذه الخاصية تظهر بوضوح لدى الزوج المحب فهو يُظهر لزوجته الامتنان والشكر على جهودها وأفعالها.