صرف 50 مليون ريال مستحقات مزارعي القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الاثنين، صرف مستحقات الدفعة الثانية من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443/1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

إجمالي ما تم إيداعه

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (49.884.609) ريالات، لصافي كمية (30.627) طناً، وذلك لعدد (134) مزارعاً، يذكر أن إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (163.302) طن لعدد (833) مزارعاً.

قرار مجلس الوزراء

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16/1/1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25/2/1437هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.



