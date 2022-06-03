“صرف الإسكندرية” تكشف توجيه رئيس الوزراء بشأن مياه الأمطار (فيديو)

قال اللواء محمد نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، إن الشركة تستعد لفصل الشتاء بالتعاون مع كل أجهزة المحافظة، عبر اتخاذ بعض الإجراءات مثل تطوير شبكات الصرف وبيارات محطات الرفع، ورفع كفاءة المحطات والشبكات والمعدات والسيارات التي تعمل أثناء النوات.

وأضاف نافع في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن الدولة المصرية وفرت ميزانية كبيرة تقدر بنحو 2 مليار جنيه لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي في الإسكندرية، لإنجاز 6 مشروعات في شرق الإسكندرية، وذلك فيما يخص إحلال وتجديد الشبكات ورفع كفاءة نحو 92 محطة من إجمالي 100 محطة بالمحافظة.

وتابع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية: “الشبكة في الإسكندرية حتى عام 2004 كانت تشهد عمل شبكة الأمطار وشبكة الصرف الصحي حتى عام 2004، وأثناء توسعة الكورنيش تم ضم الشبكتين في شبكة واحدة، وهو ما لم نشعر به في السنوات السابقة، بسبب كثافة الأمطار الشديدة الناجمة عن التغيرات المناخية، وهناك توجيه من رئيس الوزراء الشتاء القادم بصرف مياه الأمطار عن المياه الصرف الصحي”.

