صحة عسير تكرم عدداً من كوادرها الطبية والإدارية المتميزة » صحيفة الرأي الإلكترونية

كرم مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري بمكتبه صباح اليوم عدداً من منسوبي صحة عسير نظير تميزهم في أداء أعمالهم بكل كفاءة واقتدار أنعكست إيجاباً على تطوير وتحسين الخدمات الصحية بالمنطقة.

وشمل التكريم فريق العمل بمركز الاتصال التفاعلي 937 بالمديرية، و 18 مركزاً صحياً و 3 مستشفيات و 4 منشآت صحية ، كما كرم بعض من منسوبي إدارة تجربة المريض نظير تحسن نسبة رضا متلقي الخدمة شملت بعضاً من القطاعات والمستشفيات.

وأثنى سعادة المدير العام على جهود المكرمين وعطائهم المتميز مما أسهم في الحصول على شهادات الإعتماد مؤكداً على الجميع استمرارية الحرص على التطوير والمحافظة على معايير الجودة لتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين، وتمنى لهم دوام التوفيق والسداد.