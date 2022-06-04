صحة حائل تنفذ أكثر من 100 جولة رقابية للتأكد من تطبيق برامج مكافحة العدوى

المناطق_حائل

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في إدارة مكافحة العدوى خلال ثلاثة أشهر، أكثر من 100 جولة رقابية على أقسام مكافحة العدوى شملت ٣٣ منشأة صحية من مستشفيات ومراكز صحية حكومية وخاصة، وذلك للتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، ورفع الوعي لدى الكوادر الصحية.

وأوضحت إدارة مكافحة العدوى بصحة حائل أنها نفذت ٤٩ جولة تختص بالتقييم الشامل في مكافحة العدوى لمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية و 12 جولة على المستشفيات لمتابعة سير برنامج التفشيات الوبائية ، كما نفذت أكثر من 16 برنامجاً في مكافحة العدوى لعدد من أقسام التعقيم المركزي، وعيادات الأسنان وكذلك 11 برنامج للتقصي الوبائي للمستشفيات، وأكثر من 34 ورشة عمل في مختلف برامجها شملت القطاع الحكومي والخاص ، كما خصصت برنامجاً لرخصة المهارات الأساسية في مكافحة العدوى للمكلفين بالعمل في موسم الحج.