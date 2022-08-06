صاعقة تتسبب في حريق هائل بمنشأة لتخزين الوقود في كوبا

لميس الجمالأغسطس 6, 2022


انفجر صهريجان لتخزين الوقود بالقرب من ميناء للناقلات العملاقة في ماتانزاس في كوبا صباح اليوم السبت في أعقاب حريق اشتعل طيلة الليل بعد أن ضربت صاعقة أحد الصهريجين مساء أمس الجمعة.

وقال التلفزيون الرسمي إن 49 شخصا على الأقل أصيبوا في انفجار الصهريج الثاني. وجرى بالفعل إجلاء المدنيين من المنطقة.

وقال وزير الصحة خوسيه أنخيل بورتال ميراندا في تغريدة على «تويتر» إن أحد المصابين في حالة حرجة وسبعة في حالة «خطيرة».

وكتب الرئيس ميجل دياز-كانيل على «تويتر» قبل الانفجار الثاني قائلا إن عمال الإطفاء «يحاولون تجنب انتشار النيران وأي تسرب للوقود» في خليج ماتانزاس.

وبحلول صباح اليوم السبت، بدا الحريق خارجا عن السيطرة تماما، مما يهدد صهاريج تخزين الوقود المجاورة.

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لميس الجمالأغسطس 6, 2022